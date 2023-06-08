الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتابع انتظام سير امتحانات نهاية العام

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد أمتحانات نهاية العام الدراسي

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية جديدة اليوم؛ للاطمئنان على سير الامتحانات في ختام الأسبوع الثاني من بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023 خلال فترة انعقادها، وذلك بزيارة للجان امتحانات الفرقة الاولى بكلية الحاسبات والمعلومات، والفرقة الثانية والرابعة بكلية التربية النوعية، والفرق الأولى بكلية التربية للطفولة المبكرة، والفرقة الثالثة بكلية السياحة والفنادق .

كان في استقبال رئيس جامعة المنيا، خلال جولاته التفقدية، الدكتورة سماح عبد الرحمن، عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتور عبد المجيد أمين، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور أحمد سعيد، عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكليات، وأمنائها ورؤساء اللجان .

وأكد رئيس الجامعة، على انتظام أعمال الامتحانات مع نهاية الأسبوع الثاني من بدء انعقادها دون أية مشكلات، مشيداً خلال جولته بالانضباط داخل لجان الامتحانات، وبجهود الكليات في إدارة العملية الامتحانية بمستوى متميز من خلال تطبيق التعليمات المُعلنة من قبل مجلس الجامعة، وذلك بإلزام أساتذة المادة بالحضور والتواجد خلال انعقاد الاختبارات؛ للرد على استفسارات الطلاب، إلى جانب منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول، أو أية متعلقات خاصة بالمادة داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة وهادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بصورة أفضل داخل اللجان.

من ناحية آخري كانت جامعة المنيا قد حصلت على أربعة مراكز متقدمة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية في مسابقة مهرجان إبداع في موسمه الحادي عشر، التي نظمته وزارة الشباب والرياضة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين، من طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة

وأوضح رئيس الجامعة، ما حققه طلاب الجامعة خلال منافسات المسابقة، من حصادهم لأربعة مراكز وجوائز في ثلاثة مجالات مختلفة.

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جامعة المنيا امتحانات نهاية العام الدراسي ختام الأسبوع الثاني الدكتورة سماح عبد الرحمن عميدة كلية السياحة والفنادق الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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