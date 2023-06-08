الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برلماني: جولة السيسي الخارجية والمشاركة بمؤتمر "كوميسا" تؤكد على دور مصر الفعال

الصافي
الصافي

قال النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية إلى منطقة الجنوب الأفريقي والتي تعد الزيارة الأولى لرئيس مصري، تؤكد على دور مصر الفعال في معالجة القضايا الأفريقية، ونجاح الرئيس في وضع مصر فى مكانة متقدمة في مجال السياسة الخارجية.

وأضاف الصافي، أن جولة الرئيس الخارجية والتى تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق، منطقة الجنوب الأفريقي، تؤكد على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائنا الأفارقة، وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، موضحا أن مصر مهتمة بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين الدول الأفريقية، وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأفريقي في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى أعمال القمة الثانية والعشرين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، تؤكد على تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واهتمام الرئيس بدفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، وتحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.

الإدارة المحلية بمجلس النواب الجنوب الأفريقي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القضايا الإفريقية النائب الصافي عبد العال دفع عجلة التنمية

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