الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أشرف العربي: منحة ناصر للقيادة الدولية تدعم التوعية لأجل الفكر البنائي والمؤسسي

الدكتور أشرف العربي
الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي

شارك الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، في جلسة نقاشية حول "مراكز الفكر وصنع القرار"، خلال فعاليات النسخة الرابعة لمنحة ناصر للقيادة الدولية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل في نسختها الرابعة شعار" شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب"، وذلك بمشاركة 150 من القيادات الشبابية من 55 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، في الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري، وبحضور السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة لفض المنازعات وحفظ السلام، وقد أدارت الجلسة الدكتورة دينا طلعت من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أشرف العربي أهمية المنحة والمشاركة فيها، والتي تدعم التوعية لأجل الفكر البنائي والمؤسسي والاستراتيجي وثقافة التخطيط، كما أنها تساعد على توقع الأزمات والخروج منها بأفضل السبل، وعدم الانحياز لطرف علي حساب الآخر.
 
وأشار العربي إلى أهمية دور معهد التخطيط  القومي، في دعم عملية صنع القرار وبناء الكوادر ورفع الكفاءة علي المستويين المحلي والإقليمي، وعقد برامج تدريبية فى مجالات التخطيط والتنمية المختلفة، فضلاً عن الدراسات العليا في مجال التخطيط والتنمية المستدامة، مضيفاً أن المعهد يقدم أيضاً الاستشارات  فى المجالات الاقتصادية والتنموية وإعداد الخطط، والاستشارات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بجانب النشاط البحثي والتقارير التي يصدرها المعهد ويتم إتاحتها على موقعه الإلكتروني، علاوة على دوره التوعوي في دعم ثقافة التخطيط والتنمية. 
 
ومن جهته، أوضح السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة لفض المنازعات وحفظ السلام، أهمية مواجهة التحديات والأزمات البيئية والاقتصادية والعالمية، مؤكداً أن لدينا معرفة أكثر بالتحديات التي تواجهنا في بلادنا، لتحقيق التنمية المستدامة، وأن المؤسسات هي الرابط بين الأفكار ووضع الحلول في الدول النامية ومركز التميز والتخطيط القومي، مضيفاً أن مركز القاهرة يسعي لفض المنازعات وحفظ السلام لبناء قدرات الدول الآخري وتحديداً الدول الإفريقية والعربية. 

معهد التخطيط القومى التنمية المستدامة الدكتور اشرف العربى وزارة الشباب والرياضة القيادات الشبابية المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

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