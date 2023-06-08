الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيناس عبدالحليم تنعى أحمد عماد: كان نبراساً لنا جميعاً

ايناس عبد الحليم
ايناس عبد الحليم

نعت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب وأستاذ الأورام بطب المنصورة، بخالص الحزن والاسى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، معبرة عن بالغ حزنها لفقدان مصر واحد من أهم مسؤوليها، وأحد أهم رموزها فى مجال العلوم الطبية، قدم إسهامات عظيمة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية في مصر، وصاحب مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات، وشارك المجلس القومي للمرأة في إطلاق أكبر قوافل لتقديم الخدمات الطبية للمرأة والأطفال بجميع المحافظات.

وأردفت إيناس عبد الحليم: تعلمنا منه على المستوى الشخصى والمهني القيم النبيلة واحترام المهنة والوطنية والتفاني في العمل فهو رجل دولة من الطراز الأول، كان الراحل الكريم واحدا من أعلام كلية الطب بجامعة عين شمس، نهل من علمه الكثيرون، وأسهم أيضا بعلمه وجهده فى علاج الكثيرين من أبناء الشعب المصرى، وساهم في وضع خطة لتطوير المستشفيات الحكومية خلال توليه المسئولية.

وتقدمت الدكتورة ايناس عبد الحليم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الدكتور أحمد عماد الدين ، ولجميع زملائه وتلامذته ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أحمد عماد الدين الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الدكتورة إيناس عبد الحليم الرعاية الصحية القومي للمرأة المستشفيات الحكومية تطوير المستشفيات

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