الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعلام مباشر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 الترم الثاني عبر الدستور

جريدة الدستور

عقب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية محافظة قنا، كثرت التساؤلات حول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 الترم الثاني عبر جوجل، للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي على الفور عبر الدستور.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 الترم الثاني

ويرصد "الدستور"، بهذا التقرير كل ما تريد معرفته حول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 عبر الدستور.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 عبر الدستور

وتزايد البحث حول نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 2023، عقب اعتماد محافظة قنا نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة قنا 2023، فقد أتاحت الدستور إمكانية البحث حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هنا.

  • قم بكتابة رقم جلوس الطالب.
  • ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا 2023.

خطوات الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023

وبعد معرفة لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا 2023، يتاح الاستعلام عن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا لعام 2023 عبر التوجه لموقع البوابة الإلكترونية في محافظة قنا.

  1. ثم يقوم الآن بالنقر لفوق خدمة الاستعلام عن نتيجة الطلاب.
  2. واختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.
  3. وسيتم كتابة رقم الجلوس.
  4. ثم القيام بالضغط على زر عرض نتيجة الشهادة الاعدادية.

توزيع الدرجات: تكون الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية من 80 درجة، بينما مادة اللغة الإنجليزي من مجموع 60 درجة، ومادة العلوم ستكون الدرجة النهائية من مجموع 40 درجة، ومادة الرياضيات ستكون الدرجة النهائية من مجموع 60 درجة، بينما مادة الدراسات الاجتماعية من مجموع 40 درجة، والمجموع النهائي سيكون من مجموع 280 درجة.

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 التيرم الثاني

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.12%

وأكدت مديريات التربية والتعليم في مصر أنه سيتم فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023.

وسيتم تقديم طلب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 من خلال الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب، حيث أنه سيستمر فتح باب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023.

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