المطران عطا الله حنا: "نناشد الأمة العربية بأن تتحرك نصرة للقدس"

طال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في حديث إذاعي صباح هذا اليوم، الأشقاء العرب بضرورة أن يقفو إلى جانب القدس، التي توجه نداء استغاثة إلى أبناء أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج ولا نستثني منهم أحدا على الإطلاق فالقدس التي تغنى بها العرب في يوم من الأيام بأنها عروس عروبتنا تتعرض اليوم لحملات احتلالية غاشمة وغير مسبوقة بهدف طمس معالمها وتزوير تاريخها والنيل من هويتها العربية الفلسطينية.

وأضاف المطران: “في القدس يسمح بأن ترفع كل الأعلام ولكل الدول، وكذلك علم المثلية الجنسية، والعلم الوحيد الممنوع من أن يرفع في القدس إنما هو العلم الفلسطيني، ومن يفعل هذا قد يتعرض للملاحقة والاعتقالات والاستهداف”.

وتابع: “اليوم المستهدف في القدس ليس فقط المقدسات والأوقاف بل الشعب الفلسطيني وفي كافة تفاصيل حياته وأي نشاط له علاقة بالقضية الفلسطينية يقمع وبطريقة همجية وكأننا في القدس مطلوب منا أن نتخلى عن انتمائنا الوطني وهذا لن يحدث في ظل أية ضغوطات أو ابتزازات يتعرض لها المقدسيون”.