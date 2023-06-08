الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 10 آلاف شجرة بأحياء الإسكندرية خلال أسبوعين

زراعة الأشجار بالإسكندرية
زراعة الأشجار بالإسكندرية

 أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، موضحًا أنه خلال أسبوعين تمت زراعة نحو 10 آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية، ليصل إجمالي ما تمت زراعته 133 ألف شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية « 100 مليون شجرة».

وأضاف أنه تمت زراعة 2007 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بحى العجمى، فضلًا عن زراعة 2004 أشجار مثمرة وغير مثمرة بحى المنتزة ثان، وزراعة 281 شجرة مثمرة بحى منتزة أول، بالإضافة إلى زراعة 98 شجرة مثمرة وغير مثمرة  بحى غرب، وزراعة 65 شجرة مثمرة بحى العجمى.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وكان قد أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تم تخصيص نحو 46 مليون جنيه لرصف 9 شوارع بمتفرعاتها بنطاق حي شرق خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجهًا مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتًا إلى أنه تم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 80% حتى الآن.

زيادة المسطحات الخضراء الإسكندرية زراعة نحو 10 آلاف شجرة المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة

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