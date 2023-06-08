ضبط 23 بندقية في حملات أمنية بأسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (ديروط).

أسفرت جهودها عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري عبارة عن 12 بندقية آلية و11 بندقية خرطوش وطبنجة و13 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 21 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 562 حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .