رفع 18900 طن قمامة ومخلفات مباني بنطاق الشرقية خلال مايو

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أنه خلال شهر مايو الماضي، قامت وحدة التدخل السريع برفع (18900) طن قمامة من مراكز الزقازيق ومنيا القمح والحسينية وبلبيس وأبوحماد وحيى أول وثانى الزقازيق بواقع (945) نقلة خلال (25) يوم عمل خلال شهر مايو الماضى ،حيث تم رفع (8240) طن قمامة من (مقلب الغار-الشوبك-الزنكلون –أم الزين –شارع ترعة القنايات) بمركز الزقازيق بواقع (412) نقلة، بالإضافة لرفع (480) طن مخلفات مباني من خلف المستشفى العام من مركز منيا القمح بواقع (24) نقلة فضلاً عن رفع (1080) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة الصالحية الجديدة بمركز الحسينية بواقع (54) نقلة ورفع (8400) طن قمامة من الوحدة المحلية بغيتة بمركز بلبيس بواقع (420) نقلة كما تم رفع (300) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز أبوحماد بواقع (15) نقلة ورفع (240) طن قمامة من شارع توفيق أباظة، بنطاق حي أول الزقازيق بواقع (12) نقلة ورفع (160) طن رمال من استاد الشرقية بمحيط حى ثان الزقازيق بواقع (8) نقلات وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يوميًا للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات.

وأكد المحافظ على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحله.