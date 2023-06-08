تعديل 65 من المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمدن بنطاق الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، تعديل 65 من المخططات التفصيلية لعدد من القري والمدن بنطاق المحافظة ليصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة إلى 665 مخططًا جديدًا ومعدلًا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، وذلك طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تسهم بشكل كبير في إنهاء كل مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

وأضاف مختار، أنه تم البدء في دراسة تحديث الأحوزة العمرانية لقرى محافظة الدقهلية مع كل الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

وثمّن محافظ الدقهلية جهود الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الإنجاز المتميز في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

من جانبها، قالت سماح المحمدي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ان المخططات التفصيلية التي تم اعتماد تعديلها اليوم شملت مدينة ميت غمر وقرى دنديط وكفر الوزير واتميده والبوها وتفهنا الأشراف وصهرجت الكبري وكوم النور وكفر سرنجا وميت ناجي والرحمانية ودماص وكفر المقدام وكفر المحمديه والحاكميه واوليله وسنتماي وبشالوش وميت الفرماوي بمركز ميت غمر،و قري العزاوي وطهواي والفنان وكفر عزام وكفر غنام والبكاريه والمقاطعه والحصاينه والبشنيني وطرانيس العرب والحجايزه وبرهمتوش وبشمس طوخ الأقلام وطنبول الكبري بمركز السنبلاوين وايضا مخطط مدينة السنبلاوين بالإضافة لقرى تمي الامديد ابو داود منشية السلام والصفا والخمسة وتاج العز والبيضا والسمارة بمركز تمي الامديد.

وأضافت أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كل المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمي بطنطا والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الاجهزة المختصة.