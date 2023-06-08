الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: مصر تولت رئاسة "الكوميسا" فى فترة شديدة الدقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تشرفت بقيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولي والإقليمي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات قمة "الكوميسا" الـ22 في زامبيا، اليوم الخميس: أن "مصر وضعت أمام عينيها أهدافًا محددة خلال رئاستها للتجمع ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن في دولنا".

وتابع:"وبالرغم من النجاحات التي تم تحقيقها فلا يزال أمامنا الكثير لتوظيف تكاملنا الإقليمي لمواجهة التحديات الراهنة".

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