الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز

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رئيس زامبيا: علينا تعزيز العمل لمواجهة التحديات المائية للدول الإفريقية

جريدة الدستور

أكد رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، أهمية تعزيز العمل على مواجهة التحديات المائية للدول الإفريقية.

وقال الرئيس الزامبي، خلال كلمة له بانطلاق فعاليات قمة "الكوميسا" الـ22 في زامبيا بمشاركة الرئيس السيسي، إنه "يجب تحقيق التكامل الاقتصادي بين شعوب القارة الإفريقية"، مضيفًا: "نسعى لتوطين الصناعات وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول وشعوب القارة".

وواصل: "لدينا العديد من المشكلات مثل الهجرة وبعض المشاكل مثل تلف المنشآت العامة والخاصة، ونحتاج إلى الاستقرار لدول القارة الإفريقية"، مؤكدًا مواجهة العديد من التغيرات بكل مرونة وقوة.

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