الاحتفال بعيد العنصرة بحضور أعضاء للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي

قال الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إنه تم الاحتفال بصلاة الغروب الكبيرة لعيد العنصرية وصلاة القداس الإلهي البطريركي برئاسة قداسة البابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودورس الثاني، في دير القديس سابا البطريركي المقدس بالإسكندرية. بحضور المشاركين في أعمال اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية التي عقدت في المدينة العظيمة مع رئيس كنيسة العرش الثاني الأرثوذكسي.

وتابع: شارك في القداس الإلهي من المشاركين في الحوار من جانب الكنيسة الأرثوذكسية الرومية أيوب مطرانا بسيدية (البطريركية المسكونية)، وماكسيموس مطران سيليفري (البطريركية المسكونية)، جيناديوس مطران بوتسوانا، وبتروس مطران أكرا (بطريركية الإسكندرية)، نكتاريوس مطران أنثيدونوس (بطريركية القدس)، يوسف مطران أوروبا الغربية والجنوبية (بطريركية رومانيا)، باسيل مطران كونستانتيا وفاماغوستا (كنيسة قبرص)، خريسوستوموس مطران ميسينيا (كنيسة اليونان)، يوانيس مطران كروتشي (كنيسة ألبانيا)، جورجيوس مطران ميشالوبوليوس وكاسوفيا (كنيسة جمهورية التشيك وسلوفاكيا).

موضحا: وحضر القداس الإلهي ثيودوروس مطران أخالتسيخي (بطريركية جورجيا)، ومن بطريركية الإسكندرية أصحاب السيادة: جبرائيل مطران ليونتوبوليس والمفوض البطريركي العام، جورجيوس مطران غينيا والمعتمد البطريركي في أثينا، نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي في القاهرة، بندليمون مطران نفكراتوس وسكرتير المجمع المقدس والمقدس، ناركيسوس مطران بلوسيو والوكيل البطريركي في الإسكندرية، وجرمانوس مطران دمياط ورئيس دير البطريركية القديس سابا البطريركي المقدس في الإسكندرية.

وتابع: كما حضر القداس الإلهي من المشاركين في الحوار من جانب كنيسة روما الكاثوليكية صاحب السيادة جوزيف الكاردينال تويبين رئيس أساقفة نيوارك- بالولايات المتحدة الأمريكية، كلاوديو غوغروتي رئيس أساقفة رافيلو- إيطاليا- ورئيس اللجنة البابوية للكنائس الشرقية، نيكولا تيفينيت القاصد الرسولي إلى مصر، رولان مينراث رئيس أساقفة ديجون- فرنسا، برونو فورتيه رئيس أساقفة كيتي- إيطاليا، بريان فاريل أسقف أبيتين- إيطاليا- وأمين اللجنة البابوية لوحدة المسيحيين، تشارلز موريرود أسقف لوزان- سويسرا، كرزيستوف نيتكيفيتش أسقف ساندوميرز- بولندا، والأسقف كلاوديو النائب الرسولي لمصر.

مختتما: في نهاية القداس الإلهي أقيمت خدمة السجدة المقدسة الخاصة بعيد العنصرية، يعد ذلك استقبل البابا ثيودروس في قاعة العرش البطريركي بالدير أعضاء اللجنة اللاهوتية الدولية للحوار وجميع الحاضرين، وأخيرا، أقامت الجمعية اليونانية بالإسكندرية مأدبة غداء رسمية على شرف الجمعية وأعضاء اللجنة اللاهوتية الدولية المشتركة في مقرها.

حضر الفعاليات المذكورة أعلاه القنصل العام اليوناني بالإسكندرية أثناسيوس كوتسيونيس، ورئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية أندرياس فالياديس، ورؤساء المنظمات والجمعيات والجمعيات اليونانية التاريخية في نيلوخورا، ورجال الدين في أبرشية الإسكندرية