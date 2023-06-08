الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين إثر انقلاب "توك توك" بقرية الجعافرة في أسوان

انقلاب توك توك
انقلاب "توك توك"

أُصيب 3 أشخاص صباح اليوم الخميس، إثر انقلاب "توك توك" بقرية الجعافرة بمركز دراو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب "توك توك" بقرية الجعافرة، التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دارو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

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