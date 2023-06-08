مصر وقمة الكوميسا.. إنجازات وردود أفعال مهمة على دور الرئيس السيسى

كان لمصر دور فعال تجاه قمة الكوميسا التي انطلقت بتجمع لعدد من دول شرق وجنوب إفريقيا منذ عام 1994، واستطاعت مصر أيضًا أن تفعل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير عام 2021.

وفي عام 2021، تسلمت مصر رئاسة قمة الكوميسا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الثانية، حيث كانت ترأستها عامي 2001 و2002، واستطاعت مصر أن تقدم خطة عمل بالكوميسا هدفها تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بين الدول الأعضاء، وذلك بما يتماشى مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما عملت مصر عن طريق قمة الكوميسا لرفع وعي المنتجين المصريين بالفرص التصديرية المتاحة.

رد فعل الدول الإفريقية على ترؤس مصر قمة الكوميسا:

وحققت مصر دورًا فريدًا من نوعه تجاه قمة الكوميسا حينما ترأستها خلال عام 2021، حيث جاهدت مصر برئاسة الرئيس السيسي خلال فترة مصر رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بالكثير من الجهود، وكان رد فعل دول إفريقيا خلالها مبهرًا، حيث وصف بعض المسئولين بقمة الكوميسا بإفريقيا أن مصر قامت بدور مهم أثناء رئاستها للقمة، وخاصة خلال فترة وباء كورونا، ورأوا أن مصر لديها العديد من الموارد الطبيعية والبشرية القادرة على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المختلفة التي يمكن أن تنافس بها دول العالم.

وكان لمصر رؤية خاصة تجاه رئاسة الكوميسا، حيث عملت على طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، في عدد من القطاعات الاقتصادية، ذات الأولوية بين دول "الكوميسا"، وذلك على رؤية التكامل التجاري الإقليمي وإزالة العوائق الجمركية، والتكامل الصناعي، وتحفيز مجتمع الأعمال بالسوق المشتركة.

كما عملت مصر خلال رئاستها للقمة على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، وكان ذلك أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة، حيث يعد ذلك من أبرز أعمال مصر خلال ترؤسها لقمة الكوميسا.