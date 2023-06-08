وزير دفاع تايوان: 37 طائرة عسكرية صينية اخترقت أجواءنا صباح اليوم

أعلن وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنج أن عشرات الطائرات العسكرية الصينية اخترقت أجواء بلاده صباح اليوم الخميس.

وقال تشيو كو تشنج: "إن 37 طائرة عسكرية صينية اخترقت أجواء تايوان صباح اليوم"، حسبما أفادت قناتي "العربية والحدث" في خبر عاجل الآن.

وكان تشنج ادعى، الإثنين، ردًا على أسئلة من أحد النواب، أن جيش التحرير الشعبي الصيني قد يجد أعذارًا لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي لتايوان مع تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية بالولايات المتحدة.

وقال: "أنّ على الجزيرة أن تكون في حالة تأهّب هذا العام تحسّبًا لأي دخول مفاجئ للجيش الصيني في مناطق قريبة من أراضيها، وسط توترات عسكرية متزايدة عبر مضيق تايوان".

من جهته، قال وزير الدفاع الصيني الأربعاء، إن الحرب مع الولايات المتحدة ستكون "كارثة لا تطاق" على العالم.

وأضاف الجنرال لي شانجفو، في أول خطاب رئيسي له منذ توليه مهام منصبه، خلال قمة أمنية، أن "بعض الدول" تكثف سباق التسلح في آسيا.

وقال إن العالم كبير بما يكفي، لكل من الصين والولايات المتحدة، ويجب على القوتين العظميين السعي إلى إيجاد أرضية مشتركة.

وكانت الولايات المتحدة قد زعمت في وقت سابق، قيام مدمرة صينية بمناورات "غير آمنة" بالقرب من سفينة حربية أمريكية في مضيق تايوان.

وقالت البحرية الأمريكية مطلع الأسبوع الجاري، إن المدمرة الصينية أبحرت "بطريقة غير آمنة" بالقرب من سفينة حربية أمريكية أثناء عبورها مضيق تايوان مع سفن كندية.

وانتقدت الصين كلا البلدين على ما وصفته بـ "تعمد إثارة المجازفة"، وقالت الولايات المتحدة وكندا إن سفنهما كانت تبحر وفقا لما يسمح به القانون الدولي.

يشار إلى أنّ العلاقات بين الصين وتايوان توترت بسبب استقبال الأخيرة عددا من الوفود الغربية، أبرزها زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.