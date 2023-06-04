الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مواجهة بحرية مباشرة.. تصاعد التوتر بين الصين وأمريكا فى مضيق تايوان

تايوان
تايوان

حذرت تقارير غربية من أن محاولة سفينة حربية صينية اعتراض مدمرة أمريكية في مضيق تايوان عن قرب قد تؤدي إلى كارثة، معتبرة أن الحادث كان مقصودًا من الصين في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

واقتربت السفينة الحربية الصينية من ضرب المدمرة الأمريكية (يو إس إس تشونج هون) "USS Chung-Hoon" في مضيق تايوان، فقد كانت على بعد 150 ياردة فقط من المدمرة، حيث تُظهر اللقطات المصورة سفينة الجيش الصيني مزودة بصواريخ موجهة وهي تعترض المدمرة الأمريكية.

txt

غدًا.. مسؤول أمريكى كبير يتوجه إلى الصين فى زيارة نادرة

تفاصيل الاصطدام الصيني الأمريكي

وأوضح موقع (Global News) "جلوبال نيوز" أن السفينة الحربية الصينية اقتربت من ضرب المدمرة الأمريكية، خلال مهمة مشتركة نادرة بين كندا والولايات المتحدة عبر مضيق تايوان.

وتشارك الفرقاطة الكندية "HMCS Montreal" في مهمة مشتركة مع البحرية الأمريكية في، منذ 25 مايو الماضي في بحر الصين الجنوبي، وكانت برفقة المدمرة الأمريكية التي تعرضت للاعتراض من قبل بكين.

https://globalnews.ca/video/rd/bc544646-024d-11ee-8496-0242ac110003/?jwsource=cl

وبحسب قائد السفينة الكندية HMCS Montreal، الكابتن بول ماونتفورد، كان الاعتراض الصيني "غير محترف"، مشيرًا إلى أن السفينة الصينية غيرت مسارها فجأة ثم اتصلت بالسفينة الأمريكية وطلبت منهم التحرك وإلا فسيحدث تصادم بينهما، بينما رد الأمريكيون بمطالبة الصينيين بالبقاء بعيدًا عن السفينة، لكن "تشونج هون" اضطرت في النهاية إلى تغيير مسارها وإبطاء سرعتها لتجنب الاصطدام.

txt

واشنطن تتمسك بالمحادثات مع الصين لمنع وقوع نزاعات

ويعتقد ماونتفورد أن الحادث "كان بتحريض واضح من الصينيين"، مؤكدًا أن هذا الحادث كان "متعمدًا".

وبحسب التقرير لم يحاول الصينيون تنفيذ مناورة مماثلة ضد السفينة الكندية "HMCS Montreal" لكن إحدى السفينتين الحربيتين اللتين كانتا في المنطقة أبحرت على بعد 1000 ياردة من السفينة الكندية، وهي مسافة يعتقد ماونتفورد أنها آمنة.

وردًا على هذا الأمر اتهمت الولايات المتحدة الصين بتنفيذ اعتراض "عدواني غير ضروري" فوق بحر الصين الجنوبي، فيما حذر الصينيون السفن الكندية والأمريكية عبر الاتصالات اللاسلكية بأنها تدخل الأراضي الصينية، على الرغم من أن المهمة المشتركة تجري في المياه المعترف بها دوليًا، وفقًا لماونتفورد.

وقال ماونتفورد لـ"جلوبال نيوز": "آمل أن تكون هذه حادثة منعزلة وألا تحدث مرة أخرى، لأن القانون الدولي إلى جانبنا، فهذه مياه دولية".

من جهتها، قالت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ (USINDOPACOM)، في بيان أمس السبت، إن السفينة الحربية الصينية "نفذت مناورات بطريقة غير آمنة بالقرب من المدمرة تشونج هون".

txt

الصين تحذر من إقامة تحالفات عسكرية فى آسيا والمحيط الهادئ

الصين تهدد بالتصعيد

وردًا على هذا، قال متحدث باسم السفارة الصينية في كندا إن مونتريال وواشنطن تعمدتا إثارة المشاكل والمخاطر في مضيق تايوان، وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين بشكل خبيث، وإرسال إشارات خاطئة إلى قوى "استقلال تايوان".

وحذرت السفارة الصينية من أن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة "للرد بحزم على جميع التهديدات والاستفزازات".

من ناحيتها، أكدت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، أنه لن يتم ردع كندا أوحلفائها ومنعها من الإبحار في المياه الدولية، قائلة: "ستواصل كندا الإبحار حيث يسمح القانون الدولي، بما في ذلك مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي".

تايوان الصين صينية سفينة مدمرة الامريكية يو إس إس تشونغ هون

الأكثر قراءة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما

المشدد 6 سنوات وغرامة لمتهمين بالاتجار فى المخدرات

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

بعد احتضان جيل بايدن لها.. الطالبة بسملة لـ"الدستور": "انبهرت بنا ووصفتنا بالأذكياء"

مصرع 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة