مواجهة بحرية مباشرة.. تصاعد التوتر بين الصين وأمريكا فى مضيق تايوان

حذرت تقارير غربية من أن محاولة سفينة حربية صينية اعتراض مدمرة أمريكية في مضيق تايوان عن قرب قد تؤدي إلى كارثة، معتبرة أن الحادث كان مقصودًا من الصين في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

واقتربت السفينة الحربية الصينية من ضرب المدمرة الأمريكية (يو إس إس تشونج هون) "USS Chung-Hoon" في مضيق تايوان، فقد كانت على بعد 150 ياردة فقط من المدمرة، حيث تُظهر اللقطات المصورة سفينة الجيش الصيني مزودة بصواريخ موجهة وهي تعترض المدمرة الأمريكية.

تفاصيل الاصطدام الصيني الأمريكي

وأوضح موقع (Global News) "جلوبال نيوز" أن السفينة الحربية الصينية اقتربت من ضرب المدمرة الأمريكية، خلال مهمة مشتركة نادرة بين كندا والولايات المتحدة عبر مضيق تايوان.

وتشارك الفرقاطة الكندية "HMCS Montreal" في مهمة مشتركة مع البحرية الأمريكية في، منذ 25 مايو الماضي في بحر الصين الجنوبي، وكانت برفقة المدمرة الأمريكية التي تعرضت للاعتراض من قبل بكين.

https://globalnews.ca/video/rd/bc544646-024d-11ee-8496-0242ac110003/?jwsource=cl

وبحسب قائد السفينة الكندية HMCS Montreal، الكابتن بول ماونتفورد، كان الاعتراض الصيني "غير محترف"، مشيرًا إلى أن السفينة الصينية غيرت مسارها فجأة ثم اتصلت بالسفينة الأمريكية وطلبت منهم التحرك وإلا فسيحدث تصادم بينهما، بينما رد الأمريكيون بمطالبة الصينيين بالبقاء بعيدًا عن السفينة، لكن "تشونج هون" اضطرت في النهاية إلى تغيير مسارها وإبطاء سرعتها لتجنب الاصطدام.

ويعتقد ماونتفورد أن الحادث "كان بتحريض واضح من الصينيين"، مؤكدًا أن هذا الحادث كان "متعمدًا".

وبحسب التقرير لم يحاول الصينيون تنفيذ مناورة مماثلة ضد السفينة الكندية "HMCS Montreal" لكن إحدى السفينتين الحربيتين اللتين كانتا في المنطقة أبحرت على بعد 1000 ياردة من السفينة الكندية، وهي مسافة يعتقد ماونتفورد أنها آمنة.

وردًا على هذا الأمر اتهمت الولايات المتحدة الصين بتنفيذ اعتراض "عدواني غير ضروري" فوق بحر الصين الجنوبي، فيما حذر الصينيون السفن الكندية والأمريكية عبر الاتصالات اللاسلكية بأنها تدخل الأراضي الصينية، على الرغم من أن المهمة المشتركة تجري في المياه المعترف بها دوليًا، وفقًا لماونتفورد.

وقال ماونتفورد لـ"جلوبال نيوز": "آمل أن تكون هذه حادثة منعزلة وألا تحدث مرة أخرى، لأن القانون الدولي إلى جانبنا، فهذه مياه دولية".

من جهتها، قالت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ (USINDOPACOM)، في بيان أمس السبت، إن السفينة الحربية الصينية "نفذت مناورات بطريقة غير آمنة بالقرب من المدمرة تشونج هون".

الصين تهدد بالتصعيد

وردًا على هذا، قال متحدث باسم السفارة الصينية في كندا إن مونتريال وواشنطن تعمدتا إثارة المشاكل والمخاطر في مضيق تايوان، وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين بشكل خبيث، وإرسال إشارات خاطئة إلى قوى "استقلال تايوان".

وحذرت السفارة الصينية من أن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة "للرد بحزم على جميع التهديدات والاستفزازات".

من ناحيتها، أكدت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، أنه لن يتم ردع كندا أوحلفائها ومنعها من الإبحار في المياه الدولية، قائلة: "ستواصل كندا الإبحار حيث يسمح القانون الدولي، بما في ذلك مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي".