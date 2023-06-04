الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تحذر من إقامة تحالفات عسكرية فى آسيا والمحيط الهادئ

وزير الدفاع الصيني
وزير الدفاع الصيني لي شانغفو

حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، الأحد، من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

وخلال مؤتمر حول الأمن ينظم في إطار حوار شانغريلا في سنغافورة، قال وزير الدفاع الصيني إن المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة وتضخيم الصراعات والمواجهات، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات.

وأضاف منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم تحتاج إلى تعاون مفتوح وشامل، وليس إلى تجمع في مجموعات صغيرة. يجب ألا ننسى الكوارث الخطيرة التي سببتها الحربان العالميتان لشعوب كل البلدان، ويجب ألا نسمح لهذا التاريخ المأسوي بأن يعيد نفسه.

ولم يذكر "لي" أي دولة بالاسم، لكن تصريحاته تستهدف في شكل ضمني الولايات المتحدة التي عززت تحالفاتها وشراكاتها في المنطقة لمواجهة نفوذ بكين. 

وزير الدفاع الصيني حلف شمال الأطلسي آسيا المحيط الهادئ الصراعات

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