أسوان يستضيف المقاولون في مباراة العودة للانتصارات والهروب من القاع

يشهد استاد أسوان في التاسعة والنصف مساء اليوم واحدة من أهم مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الممتاز بين أسوان والمقاولون العرب.

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين وتنتظر نتيجتها الفرق التي تسعى للهروب من شبح الهبوط والتي تنافس على المركز الخامس.

فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة من 8 انتصارات وسبعة تعادلات و15 هزيمة وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 38 هدفا وخسر آخر ثلاث مباريات أمام الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 34 والتقدم على الداخلية وطلائع الجيش وغزل المحلة.

وأيمن الرمادي حرص خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي حدثت في المباريات الثلاث الأخيرة التي لم يسجل خلالها الفريق سوى هدفا واحدا خاصة أن الفريق لابديل أمامه سوى الفوز.

على الجانب الآخر يحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز الخامس برصيد 42 نقطة من تسعة انتصارات و15 تعادلا وست هزائم وسجل 33 هدفا ودخل مرماه 27 هدفا ولم يخسر في آخر ست مباريات وجمع منها 8 نقاط بالفوز على حرس الحدود والتعادل مع المصري والزمالك والبنك الأهلي وطلائع الجيش والإسماعيلي ويسعى للوصول للنقطة 45 وزييادة الفارق مع فاركو والمصري إلى 4 نقاط.

شوقي غريب أكد للاعبيه أن المركز الخامس هو أفضل مركز يمكن للفريق تحقيقه هذا الموسم ويجب التمسك به عن طريق زيادة فارق النقاط مع المصري وفاركو والاتحاد السكندري وسيواصل شوقي غريب الاعتماد على طريق 3-4-3 لكنه قد يقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي بما يناسب ظروف وطبيعة المباراة.

يدير المباراة محمود بسيوني ويساعده شريف عبد الله وكريم السعيد ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.