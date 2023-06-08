البنتاجون ينفى مزاعم حصوله على مركبات فضائية من خارج الأرض

نفت المتحدثة باسم البنتاجون، سوزان جوف، وجود برنامج أمريكي سرّي يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة.

جاء ذلك ردا على تصريحات الاستخباراتي الأمريكي السابق ديفيد جراش، الذي زعم بأن البنتاجون تمكن في إطار برنامج عسكري سري، من الحصول على مركبات فضائية أصلها من خارج الأرض، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية أمس الأربعاء.

وقالت جوف في تصريح لشبكة "فوكس نيوز": "حتى الآن، لم يعثر البنتاجون على أي حل لهذه المشاهدات الشاذة في إطار عمل القسم (إيه إيه أر أو)؛ بحيث يمكن التحقّق منها لدعم الادعاءات بأن أي برامج تتعلق بحيازة أو هندسة عكسية لمواد خارجية عن الأرض، سواء كانت موجودة في الماضي أو موجودة في الوقت الحاضر".

وقسم (إيه إيه أر أو)، هو مكتب حل الشذوذ في جميع المجالات وهو مكتب داخل مكتب وزير الدفاع في الولايات المتحدة ويحقّق في حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة.

لسنا وحدنا في هذا الكون

وكان جراش قال: "وفقا للمعلومات المتوفرة، في بعض الأحيان تم في هذه المركبات العثور على طيارين ميتين، صدقوا أو لا تصدقوا، هذا الأمر صحيح رغم أنه يبدو ضربا من الخيال".

وأضاف: "نحن بالتأكيد لسنا وحدنا في هذا الكون. تشير البيانات، وهي حقيقية وثبتت بشكل تجريبي تماما، إلى أننا لسنا وحدنا"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

كما وقد قيل إنه تم الكشف عن أن البنتاجون لديه برنامج يتمحوّر حول جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة من قبل الاستخباراتي السابق جراش، الذي خدم في وكالة الاستخبارات الفضائية الوطنية الأمريكية؛ حيث يدّعي أن جيستحوذ على أجسام أصلها من خارج الأرض.

إلى ذلك، أظهر استطلاع سابق أن نسبة 19% من العلماء في الولايات المتحدة يؤمنون بوجود اتصالات مع الأطباق الطائرة.