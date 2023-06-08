الجزائر تجدد دعمها المتواصل للمساعى الأممية فى ليبيا لإجراء الانتخابات

تلقى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، عبد الله باتيلي.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، أن الطرفين استعرضا بهذه المناسبة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في دولة ليبيا على ضوء الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل نهائي للأزمة يضمن تكريس إرادة الشعب الليبي في إنهاء الانقسام وطي صفحة الخلافات".

وأشار البيان إلى أن الوزير أحمد عطاف، جدد التعبير عن دعم الجزائر المتواصل للمساعي التي بادرت بها الأمم المتحدة بغية مساندة الفاعليين الليبيين نحو بلورة التوافقات الضرورية التي من شأنها تمهيد الأرضية القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات خلال الزيارة التي سيقوم بها الممثل الخاص للأمين العام إلى الجزائر قريبًا، بدعوة من رئيس الدبلوماسية الجزائرية.

وكانت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أجرى مباحثات السبت الماضي في نيويورك، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشئون السياسية، روز ماري دي كارلو؛ حيث اتفقا الجانبان على التنسيق ومواصلة الحوار وتبادل المعلومات والتحاليل بصفة منتظمة، بشأن تطورات الأزمات في ليبيا والسودان ومالي، وكذا حول التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة الليبيين ( 6+6 ) بإعداد القوانين الانتخابية، توصلا أمس الأربعاء، إلى توافقات بشأن تنظيم الانتخابات في ليبيا في نهاية العام الحالي.

وتم الإعلان خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة بمدينة بوزنيقة المغربية حضره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، التوصل إلى اتفاقيات من شأنها الدفع بمسلسل التسوية، فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في شقيها التشريعي البرلماني والرئاسي.