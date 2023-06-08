"الرمزية السياسية" كتاب يكشف وظيفة الرمز ودلالاته فى الحياة الاجتماعية

حاز الكاتب الأكاديمي الدكتور حمدي الشريف، على جائز الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية "فرع الفلسفة والاجتماع والأنثربولوجيا" عن كتابة "الرمزية السياسية: مفهوم الرمز ووظيفته في الفكر السياسي".

وأشارالناقد والأكاديمي الدكتور بهاء الدين محمد مزيد، أستاذ اللغويّات والترجمة ووكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج، إلى أن كتاب الرمزية السياسية، تلتقي فيه البلاغة وعلم السياسة والفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا والدين والأدب.

يبحث الكتاب دلالات الرمز وأبعاده الدلاليّة والتفاعليّة والوظيفيّة مع إشارات ونماذج تطبيقيّة تكشف عن انحراف و"سوء استغلال أنظمة الرموز والعلامات اللغوية" في بعض الاستعمالات السياسيّة، ثُم يَطُوفُ بنا المؤلّف في رحلةٍ ثريّة حول أهمية الرمز في الحياة الحضاريّة الإنسانيّة ودلالاته "في تمثُّلات عالم الفكر والمعنى"، وكذلك دور الرمز في بناء النّظريّة السياسيّة انطلاقًا من تحليلاته النقدية في أفكار ومذاهب الفلاسفة الشوامخ بدءًا من أفلاطون وأرسطو، وهوبز في العصر الحديث وغيرهم وصولًا إلى المواقف المختلفة من الرمزيّة السياسيّة في الفكر الفلسفي المعاصر.

ويصل الرمزيّة السياسيّة بالرمزيّة الدينيّة والفنّيّة والأدبيّة، ويربط المؤلّف الرمز كذلك بالأسطورة التي كانت من مصادر المعرفة الإنسانيّة لقرون وحقب متعاقبة، ويشير المؤلّف كذلك إلى المرجعيّات المذهبيّة للرمزيّة السياسيّة في الفلسفات الماركسيّة والليبراليّة على حد سواء، فيفصِّل هذه المرجعيّات، ويتناولها بمنظور نقدي، ويعقِّب عليها تعقيبات تتضمّن قراءات مبتكرة لنصوص فلاسفة السياسة لكنها تطرح في الوقت نفسه إشكاليات جديدة حول حقيقة التصورات الأساسيّة والرؤى المُعلَنة لأعلام بارزين في الفلسفة الليبراليّة المعاصرة، ليصل بذلك الرمزيّة السياسيّة بالرمزيّة اللاهوتيّة في الفكر السياسي الألمانيّ المعاصر، فيقدّم لنا قراءته النقدية الكاشفة عن مدى التداخل بينهما وأثر ذلك على الحركات السياسيّة والأنظمة الشموليّة كالنازيّة.

ويشيرالكتاب إلى الرمزيّة السياسيّة عند مفكّرين عربيين من أصحاب خطابات الاِستِنارة هما زكي نجيب محمود ومجدي الجزيري؛ ليكشف عن وظيفة الرمز ودلالاته العميقة في الحياة الاجتماعية وفاعليته الحضارية في السياسة.

ولتكتمل الصورة، يختم المؤلّف الكتاب المهمّ بتحليل الرمزيّة السياسيّة في نصوص أدبيّة لتوفيق الحكيم وزكريا تامر ونصّار عبد الله؛ بهدف إلقاء ذلك الشعاع من الضوء على جوانب تطبيقيّة مهمة للرمزيّة السياسيّة في ثقافتنا العربية المعاصرة.