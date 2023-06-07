النائبة إيناس عبدالحليم: 25 مبادرة صحية رفعت نسب الشفاء في الكثير من الأمراض

قالت النائب ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم القطاع الصحي بشكل كبير في عهده حيث أطلق 25 مبادرة صحية أسهمت في الاكتشاف المبكر عن الكثير من الأمراض، بالإضافة لزيادة نسب الشفاء في أمراض كثير من بينها أورام الكبد والثدي.

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" إن هناك دعم كبير للنساء وللمصريين عمومًا ففي المجال الصحي، صدر قانون التأمين الصحي الشامل والذي يشمل المصريين جميعًا تحت مظلته وضم المرأة المعيلة بحيث تعالج مجانًا مشيرة إلى أن أبرز المبادرات مبادرة 100 مليون صحة و صحة المرأة والكشف المبكر على سرطان الثدي فقد كانت نسبة السيدات المصابات بأورام الثدي في المراحل المتأخرة كانت 60% من الحالات المكتشفة بينما كانت نسبة 30% للحالات الاكتشاف المبكر، وبعد إطلاق المبادرة وتفعيلها أصبحت النسبة 60% من الحالات تشخص في مراحل الإصابة المبكرة، بينما ال30% من الاكتشاف في المراحل المتأخرة وهو ما يعد إنجاز وتطور كبير، فزيادة نسب الاكتشاف المبكر تعني فرصة أعلى في الشفاء، كما أن بروتوكولات العلاج التي تقدم للحالات المكتشفة هي نفس البروتوكولات العالمية التي يعالج بها سرطان الثدي على مستوى العالم، كما تصرف الأدوية المناعية والبروتكول كاملًا من خلال مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وشددت على أن كل مبادرات الرئيس الصحية لم تحمل موازنة الدولة أية مبالغ مالية وإنما دبرها الرئيس بنفسه.

وتابعت النائبة إيناس عبدالحليم: كما أطلق الرئيس مبادرة الكشف المبكر على سرطان القولون والبنكرياس، والكشف على المقبلين على الزواج، ومبادرة الكشف على الاعتلال الكلوي، وعلاج سرطان الكبد الذي حقق انجاز كبير فقد انخفضت نسب الإصابات بشكل واضح. وغيرها من المبادرات التي حسنت من الأوضاع الصحية للمواطنين وللمرأة على وجه الخصوص.