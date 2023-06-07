خبير شئون إفريقية يكشف سر زيارة الرئيس السيسي لأنجولا في هذا التوقيت

أوضح رامي زهدي، خبير الشؤون الإفريقية، سر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنجولا، قائلاً: "إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنطقة الجنوب الإفريقي وتحديدًا أنجولا هي علامة فارقة في علاقات مصر الخارجية الإفريقية بصفة عامة مع القارة، وبصفة خاصة مع منطقة الجنوب وبصفة أكثر خصوصية مع أنجولا".

وأضاف رامي زهدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن أنجولا تعتبر أحد أبرز الدول في الجنوب، والمؤثرة في محيطها تأثير كبير جدًا، لافتاً إلى أن أنجولا من أهم دول الجنوب الإفريقية وتتميز بحركة تنمية كبيرة، كما أن أنجولا تحتاج إلى تبادل الخبرات مع مصر في العديد من المجالات.

وأوضح خبير الشؤون الإفريقية، أن العاصمة الإدارية تحظى باهتمام دول القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن دول إفريقيا تتطلع إلى البناء والتعمير وتحتاج إلى الخبرة المصرية.