محافظ المنيا يؤكد ضرورة تضافر الجهود للتصدى للتعديات

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بمكتبه اليوم وفدًا ضم اللواء وائل سعدة، وكيل وزارة التنمية المحلية والمشرف على العمليات والأزمات بالوزارة وأحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة والمستشار محمد عمران ممثلا عن وزارة التخطيط والمهندس أحمد العدوى نائب رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لعقد ورشة عمل واجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة جهود محافظات (المنيا وبنى سويف والفيوم)، وتوحيد العمل على النماذج الخاصة بالمخالفات ومنع التعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية حريصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية كمصدر رئيسي للغذاء، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وردع ومعاقبة المخالفين والمتقاعسين عن رصد التعديات على الأراضي الزراعية.

خلال الزيارة، ترأس اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام محافظة المنيا الاجتماع الموسع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة لمتابعة جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور اللواء أركان حرب وائل سعدة وكيل وزارة التنمية المحلية والمشرف علي العمليات والأزمات بالوزارة والمهندس أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة والمستشار محمد عمران ممثل وزارة التخطيط والمهندس أحمد العدوى نائب رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد والدكتور عمر صفوت مدير مديرية الزراعة بالمنيا ومسئولي المتغيرات المكانية وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأملاك الدولة ومجالس المدن ومسئولي الزراعة وحماية الأراضي بمحافظات (المنيا وبني سويف والفيوم).

استهل سكرتير عام محافظة المنيا الاجتماع مرحبا بالحضور، مؤكدا التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدى بكل حزم ودون تهاون لظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية، وأن الأجهزة المعنية تقوم بمواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا المتواصلة على مدار الساعة برصد المخالفات على الأراضى الزراعية والتصدى لها.

وأكد وكيل وزارة التنمية المحلية، أن أسلوب رصد التعديات أصبح من خلال القمر الصناعى ومنظومة المتغيرات المكانية مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الوحدات المحلية بالمحافظات مع الأجهزة المعنية.

من ناحيته، استعرض رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة جهود الوزارة من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن هناك متابعة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة للتعدي في المهد من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية.

WhatsApp Image 2023-06-07 at 6.33.29 PM (7)

WhatsApp Image 2023-06-07 at 6.33.29 PM (6)

WhatsApp Image 2023-06-07 at 6.33.29 PM

WhatsApp Image 2023-06-07 at 6.33.29 PM (5)

WhatsApp Image 2023-06-07 at 6.33.29 PM (4)

WhatsApp Image 2023-06-07 at 6.33.29 PM (3)

WhatsApp Image 2023-06-07 at 6.33.29 PM (2)