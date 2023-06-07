مستقبل وطن يكرم 15 مدرسًا بعد الانتهاء من مراجعات الإعدادية

كرم المهندس طارق عثمان أمين قسم مدينة نصر أول وثان، 15 مدرساً عن مشاركتهم في المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الاعدادية والتي بدأت 10 مايو 2023.

والتقي المهندس طارق عثمان، بالطلاب بعد الانتهاء من دورات المراجعة، حيث أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بتلك المبادرة المجانية التي نظمها حزب مستقبل وطن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب في جميع المجالات.

وشارك في تنظيم تلك الدورات التعليمية سواء بالخصور أو المتابعة الكاتب الصحفي محمد صبري ( أمين مساعد أمانة مدينة نصر أول وثان للحزب ) ، وكلا من شكري البنا بمكتب وزير التربية والتعليم ، وسيد سلامة وكيل ادارة غرب مدينة نصر التعليمية وطارق وفائي مدير ادارة التعليم الابتدائي ادارة غرب مدينة مصر ، ماجد عواد كبير معلمين اللغة الانجليزية ، وكذا عماد نصار ومحمد مأمون عضوي هيئة مكتب أمانة مدينة نصر أول وثان .

جدير بالذكر ان المرجعات النهائية للمرحلة الإعدادية بدات بتاريخ 10 مايو الماضي، وانتهت بتاريخ 22 مايو، وكانت في غرب وشرق م نصر، بعدد 15 مدرس و295 طالب بشرق، و350 بغرب م نصر ، وتم تكريم 15 مدرساً بشرق وغرب، اليوم الاربعاء.