ضبط المتهم بقتل زوج شقيقته في قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا مزارع بتهمة قتل زوج شقيقته بطلق ناري بسبب رفضه كتابة قطعة أرض باسمها في نجع عزوز، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا فيما قد أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من النجدة بمقتل "ع.م.ع، يبلغ من العمر 35 عامًا، بطلق ناري في نجع عزوز، مركز دشنا.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين في قتله 3 أشقاء بسبب أن المجني عليه باع ذهب زوجته شقيقة المتهمين واشترى قطعة أرض، ولرفضه تسجيلها باسمها وقعت الخلافات بينهم حتى انتهت بمقتل الزوج بطلق ناري.

تم ضبط أحد المتهمين "م.ب" وجار البحث عن آخرين لفتح التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها كاملة وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين الهاربين.