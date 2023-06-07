الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدارس الفيوم الرياضية تحصد مراكز متقدمة في ألعاب القوى

جريدة الدستور

نظم فرع اتحاد ألعاب القوى بالفيوم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم ومديرية الشباب والرياضة بطولة الجمهورية ألعاب القوى للمدارس الرياضية والأندية على مستوى شمال الصعيد.

جاء ذلك تحت رعاية د.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ود.عاصم مرسي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

وحققت المدراس الرياضية بالفيوم عدة مراكز متقدمة فى البطولة كما يلي: "المدرسة الرياضية بنات المركز الأول سباق ١٠٠٠م، والمركز الثالث سباق ٤٠٠م الترتيب العام المركز الثالث، أما المدرسة الرياضية بنين المركز الأول سباق ٨٠٠ م، والمركز الثالث سباق الوثب الثلاثي، الترتيب العام المركز الثالث.

المدارس الرياضية بنين وبنات الفيوم تحصد مركز أول وثالث بطولة ألعاب القوى على مستوى شمال الصعيد

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