برلمانية: المؤتمر الطبى الإفريقى فرصة مهمة للشركات الطبية لتصدير المنتجات بالقارة السمراء

قالت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني تكمن أهميته في أنه فرصة مهمة للشركات المصرية العاملة بالمجال الطبي لتصدير منتجاتها إلى الدول الإفريقية وأنه سيساهم في تحقيق طفرة في دفع التعاون والاستثمار والتجارة بين دول القارة الإفريقية.

وقالت عايدة السواركة، في تصريحات صحفية لها، إن مصر تمتلك كل المقومات والأدوات لأن تقوم بدور استراتيجي حيوي مهم في سبيل أن تكون بوابة العبور الإفريقية للعالمية في كافة المجالات على رأسها المجال الطبي.

وأوضحت السواركة أن هناك تطورًا كبيرًا في القطاع الطبي والدوائي في مصر بفضل توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي.