جامعة الإسكندرية تعقد اجتماعها الدوري لمديري وحدات التدريب

شهد د.أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الاجتماع الدوري لمديري مراكز ووحدات التدريب والاختبار على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية والمؤسسات الأخرى على مستوى مصر كأعضاء للجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الاعلي للجامعات.

جاء ذلك تحت رعاية د.عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بالتنسيق مع الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف مناقشة الموضوعات التي من شأنها ضمان تنفيذ التدريب والاختبارات علي شهادة أساسيات التحول الرقمي بشكل احترافي خاصة وأنها أصبحت متطلب منح الدرجات العلمية للدراسات.

وأكد الغندور أهمية هذا اللقاء في السعي الدائم لتطوير شهادة اساسيات التحول الرقمي كونها شهادة قومية، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية تصبو إلى الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية كأحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجامعة لتحقيقه من خلال دعم وتطوير قدرات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، كونه المركز المنوط به رصد الاحتياجات وتنمية الموارد البشرية بجامعة الاسكندرية، فضلاً عن التدريب والاختبارات علي شهادة اساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع الوحدة المركزية للتدريب علي تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الاعلي للجامعات.

وقدم د.عبدالعزيز عمارة، المدير التنفيذي للمركز، عرضًا تقديميًا عن إمكانيات جامعة الإسكندرية ودور وانجازات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وقيامه بالدور المنوط به في تطوير وتنمية الموارد البشرية.

وشهد اللقاء الدكتور جون فايز، نائب مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية، والدكتور محمد حسن جادالله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور سعيد عبدالعزيز، عميد كلية التجارة سابقا – محافظ الشرقية (سابقاً)، والدكتور عبدالله مسعد زين الدين، عميد كلية الزراعة سابقا، ومحمد ابوالنصر، القائم بتسيير اعمال امين عام الجامعة، ولفيف من المدربين المعتمدين لدى المركز ومن المجلس الاعلي للجامعات من منتسبي جامعة الإسكندرية.