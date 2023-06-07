الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الإسكندرية تعقد اجتماعها الدوري لمديري وحدات التدريب

جريدة الدستور

شهد د.أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الاجتماع الدوري لمديري مراكز ووحدات التدريب والاختبار على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية والمؤسسات الأخرى على مستوى مصر كأعضاء للجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الاعلي للجامعات.

جاء ذلك تحت رعاية د.عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بالتنسيق مع الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف مناقشة الموضوعات التي من شأنها ضمان تنفيذ التدريب والاختبارات علي شهادة أساسيات التحول الرقمي بشكل احترافي خاصة وأنها أصبحت متطلب منح الدرجات العلمية للدراسات.

وأكد الغندور أهمية هذا اللقاء في السعي الدائم لتطوير شهادة اساسيات التحول الرقمي كونها شهادة قومية، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية تصبو إلى الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية كأحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجامعة لتحقيقه من خلال دعم وتطوير قدرات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، كونه المركز المنوط به رصد الاحتياجات وتنمية الموارد البشرية بجامعة الاسكندرية، فضلاً عن التدريب والاختبارات علي شهادة اساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع الوحدة المركزية للتدريب علي تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الاعلي للجامعات.

وقدم د.عبدالعزيز عمارة، المدير التنفيذي للمركز، عرضًا تقديميًا عن إمكانيات جامعة الإسكندرية ودور وانجازات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وقيامه بالدور المنوط به في تطوير وتنمية الموارد البشرية.

وشهد اللقاء الدكتور جون فايز، نائب مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية، والدكتور محمد حسن جادالله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور سعيد عبدالعزيز، عميد كلية التجارة سابقا – محافظ الشرقية (سابقاً)، والدكتور عبدالله مسعد زين الدين، عميد كلية الزراعة سابقا، ومحمد ابوالنصر، القائم بتسيير اعمال امين عام الجامعة، ولفيف من المدربين المعتمدين لدى المركز ومن المجلس الاعلي للجامعات من منتسبي جامعة الإسكندرية.

جامعة الإسكندرية ووحدات التدريب والاختبار الاجتماع الدوري رئيس جامعة الاسكندرية المجلس الأعلى للجامعات

الأكثر قراءة

"ملايين فى شوال".. قرار جديد من النيابة بشأن عصابة مخدرات الحدائق

طعنة فى القلب.. أول صور للطالب ضحية "مشاجرة الأصدقاء" بالمرج

"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد مع اتحاد جدة

أسعار العجول والخراف بأسواق الوادي الجديد بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

شون وصوامع المنيا تستقبل 412 ألف طن من محصول القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

إسراء شوقي

الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا.. تنمية وتعاون مشترك

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟