فى ذكرى ميلاد محمود مرسى.. تعرف على أحب الشخصيات لقلبه

قدم العديد من الشخصيات، وتلون كثيرًا، وأبهر الجمهور بشخصية عتريس في شىء من الخوف، من ينسى جملة "جواز عتريس من فؤادة باطل"، ولم يقف إلى هنا بل خرج علينا فى عام 1967، بعيسى الدباغ في فيلم السمان والخريف، وعام 1986 قدم شخصية أبوالعلا البشري، في مسلسل يحمل نفس الاسم.

عتريس

وقد قدم الراحل العديد من الأفلام السينمائية، ولكنه أحب ثلاث شخصيات قدمها، الشخصية الأولى "عتريس" في فيلم "شيء من الخوف" 1969 أمام الفنانة القديرة شادية بالتعاون مع المخرج حسين كمال.

ويقول "محمود مرسي" في فيلم "شيء من الخوف" قالوا عن "عتريس" إنه رمز للتسلّط والاستبداد، وإنه يجسّد شخصية جمال عبدالناصر كديكتاتور، وأتى الإنصاف من ناصر شخصيًا، عندما سمح بعرض الفيلم بعد مشاهدته قائلًا: "إذا كان هناك فيلم يستطيع أن يهز نظامًا فلا أهمية لهذا النظام ولا ضرورة له"، أثبت "مرسي" براعته في أدوار الشر وحصد من خلالها جائزة "أفضل ممثل".

عيسى الدباغ

أما الشخصية الثانية هي شخصية "عيسى الدباغ" من خلال فيلم " السمان والخريف" 1967 وشاركته البطولة الفنانة "نادية لطفي"، جسد الفنان محمود مرسي شخصية عيسى الدباغ المتخبط في الحياة بمنتهى البراعة، كان عيسى الدباغ ينتمي ﻷحد الأحزاب والتي انتهى دورها بعد ثورة يوليو، وبالتالي تم استبعاده من المراكز الحساسة التي كان يتقلدها.

أبوالعلا البشري

عام 1986 قدم شخصية "أبوالعلا البشري" وهي الشخصية الأخيرة المقربة من وجدان الممثل القدير محمود مرسي وكانت ضمن أحداث مسلسل يحمل نفس الاسم، "أبوالعلا البشري" رجل يحمل الكثير من المفاهيم الصالحة لحياة تقترب من المدينة الفاضلة.

ورفض "محمود مرسي" ترشحه للفوز بجائزة الدولة التقديرية كممثل، لأنه يرى أن الممثل ليس مبدعًا وأن الأحق بالتقدير هما المخرج والمؤلف.