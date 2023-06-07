جامعة الوادي الجديد تطلق سلسلة من الدورات التدريبية للرائدات الريفيات في الخارجة وباريس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، سلسلة من الدورات التدريبية للرائدات الريفيات بمركزي الخارجة وباريس بالتنسيق مع قطاع التضامن الاجتماعي بالمحافظة بقاعة المؤتمرات برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

صرح الدكتور مصطفى محمود المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد، أن الدورة التدريبية شارك فيها 76 من الرائدات الريفيات بمركزي الخارجة وباريس.

وأضاف أن الدورة التدريبية حاضر فيها الدكتور محمد خلف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رشا مكرم الله استاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب والدكتورة هند أشرف بقسم الاجتماع والدكتور خلف العنتري بقسم المكتبات بكلية الآداب والدكتور فتحي حسن المنتدب بقسم الاجتماع بكلية الآداب، وعبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد.



وأضاف أن المحاضرات تناولت التعريف بالعنف وأنواعه، ومظاهر العنف ضد المرأة وخاصة الزواج المبكر، وكذلك مخاطر الزواج المبكر القانونية والاجتماعية والصحية والأثار المترتبة علي التفكك الأسرى علي الفرد والمجتمع، فضلاً عن توضيح أهمية دور الأم في تربية النشء والاهتمام بتعليم الفتيات بمخاطر الزواج المبكر، والآثار السلبية للزواج غير الرسمي على الأسرة والمجتمع، واستعراض الجهود التي تبذلها الجامعة في جميع المجالات للنهوض بالمجتمع، مؤكدًا أن المرأة شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وخلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة.

وقد قدم الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة الشكر للسيد محمد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة لاستضافة هذه الدورات التدريبية التي تدعم الرائدات الريفيات للقيام بدورهم المجتمعي في التوعية.