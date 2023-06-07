الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مهارات التواصل" ندوة ثقافية بدار الكتب في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، الأربعاء، ندوة ثقافية بدار الكتب في طنطا تحت عنوان "مهارات التواصل".

وأوضحت د.هناء خليفة، المدرب المعتمد بمحافظة الغربية أهمية التواصل بين أفراد المجتمع باعتباره أحد العناصر الحيوية لتكوين شخصية قيادية في مجال العمل، مؤكدة أن التواصل الجيد يساعد على بناء العلاقات المهنية، ويساعد على تحسين الثقة والتفاهم والتعاون بين جميع الأطراف.

وأكدت المدرب المعتمد أن من أهم صفات القائد أن يكون واثق من نفسه، ومن مظهره، وحتى من خطواته، ويجب عليه أن يختار الأسلوب الأمثل للاتصال بالأخرين، مع التركيز على كونه قدوة لمن حوله، وأن يكون لديه القدرة على المناقشة وفتح باب الحوار والاستماع للطرف الآخر، حتى وإن اختلفت الآراء والتوجهات العامة.

وقالت إن هناك أشكالا جديدة للتواصل عبر شبكات التواصل من خلال عدد من التطبيقات المنتشرة حول العالم، والتي أصبحت تمثل الشريحة الأكبر في التعامل والتواصل بين الأفراد والمؤسسات، لافتة إلى أنها تحذر من شبكات التواصل بأنها تعد هي الأخطر في التعامل وبأنها تسببت في حدوث العديد من الجرائم حول العالم، وهو الأمر الذي يدعونا جميعا للحذر عند استخدام تلك التطبيقات الإلكترونية لما لها العديد من السلبيات،منها: الاستخدام المفرط لحد الإدمان ما يؤثر على الوقت والانتاجية والصحة النفسية وأيضًا الإحساس بالعزلة والإصابة ببعض الأمراض النفسية كالقلق والشعور بالإحباط، والتعرض للتنمر والتحرش الإلكتروني، وانتشار المعلومات والشائعات المغرضة.

-مهارات التواصل ندوة ثقافية بدار الكتب بمحافظة الغربية

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