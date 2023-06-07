الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 43 محضراً خلال حملة لإزالة الاشغالات لعودة الانضباط والسيولة المروري بشوارع ملوى بالمنيا

حملات لرفع الأشغالات
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مدينة ملوي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بشارع العوفاني وتوني بك وسيف باشا بحي شمال المدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 43 مخالفة تنوعت بين (إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول)، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

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المنيا تحرير 43 محضر حملة لإزالة الأشغالات شوارع مدينة ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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