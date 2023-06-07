خالد الجندى: هناك مسائل لا تحتاج لفتوى من شيخ لأن حرمانيتها واضحة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العرف هو ما تعارف عليه الناس، فما رأى المسلمونَ حسنًا؛ فهو عندَ اللهِ حَسنٌ، وما رأَوا سيِّئًا؛ فهو عندَ اللهِ سيِّئٌ.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هناك مسائل لا تحتاج لفتوى من شيخ مثل أكل المال العام، والتزويغ من العمل، والنظر للمرأة بدون حق، كلها مسائل واضحة ومعروف أنها حرام.

القرآن الكريم لم يحدد المعروف

وأكد أن كل ما تعارف الناس على أنه حلال ويرضي الله فهو حلال، مستدلًا بقوله تعالى: "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ"، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم لم يحدد المعروف لأن اسمه معروف أي أنه قانون غير مكتوب.

وأشار إلى أن كلمة المعروف جاءت من العرف وهو الشيء المشهور والمنتشر بين الناس والذي لا تخطئه عين.