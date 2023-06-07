الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين إثر حريق نشب داخل منزل من 3 طوابق بقنا

حريق
حريق

أصيب شخصان في حريق نشب داخل منزل مكون من 3 طوابق بمدينة قفط جنوبي محافظة قنا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ النجدة بنشوب حريق داخل الطابق الثاني والثالث من منزل مكون من 3 طوابق، وأسفر عن إصابة شخصين بجوار المسجد العمري في مدينة قفط.

وبعد الفحص تبين إصابة أسامة السبع أحمد، 50 عامًا، وهدية جمال محمد، 25 عامًا، باختناق إثر حريق ضخم نشب في طابقين من منزل مكون من 3 طوابق بسبب ماس كهربائي في مدينة قفط.

تم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية بقنا قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أخطرت النيابة إصابة شخصين اصابة شخص الأربع أصيب شخصان 3 طوابق

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