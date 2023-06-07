الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ألفت إمام: ابتعدت عن الفن 6 سنوات لعدم وجود أدوار مناسبة

ألفت إمام
ألفت إمام

قالت الفنانة ألفت إمام إنها ابتعدت عن مجال الفن لمدة 6 سنوات، معبرة: "أنا من الجيل اللي كان حظهم حلو من حيث المخرجين والكتاب، وبسبب رحيل تلك الكنوز أصبحت قلقة على الفن".

الفن القديم

وأكدت الفنانة ألفت إمام، خلال لقائها ببرنامج "الستات" مع الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنها لم تشارك في عمل فني لمدة سنوات، وذلك بسبب ضعف الأعمال التي كانت تُعرض عليها مؤخراً، موضحة: "رفضت مشاركة مع عادل إمام نظراً لعدم اكتمال الورق بالرغم من قرب بدأ التصوير، ودي آفة بقت موجودة دلوقتي الفن، لازم يكون رؤية الشخصية كاملة في إيد الفنان قبل البدء في التصوير".

الغياب عن الفن

وأضافت في حديثها، أنها استغلت فترة غيابها عن الفن في قراءة الكثير من الكتب الأدبية والعلمية والفنية، ولهذا كانت هذه الفترة بمثابة غذاء روحي لها. 

ألفت إمام النهار برنامج الستات الابتعاد عن الفن الفنانة ألفت إمام

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