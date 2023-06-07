الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة حالتي تعدي ورفع 72 طن مخلفات بأحياء وقرى المنيا (صور)

حملات نظافة وإزالة
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها وقامت بإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية ورفع 72 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التنسيق مع الجهات التنفيذية و المعنية بالمتغيرات المكانية لرصد حالات التعديات بمختلف أشكالها وأنواعها على الأراضي الزراعية وغيرها من أراضي أملاك الدولة وتكثيف الجهود المبذولة بمنظومتي النظافة والانارة اليوميه بالمحافظة ومراكزها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين رصد قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية دمشير حالتي تعدي على أرض زراعية بمساحه قيراط ونصف بقرية ادمو وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف حفاظا على الرقعة الزراعية و تطبيقا للقرارات الوزارية.

أضاف رئيس المدينة أن أقسام البيئة والتجميل التابع للوحدة المحلية لقرية تله وحي وسط وغرب المدينة واصل أعمال وحملات النظافة اليومية وقامت برفع ٧٢ طن من التراكمات والمخلفات والأتربة المتواجدة بشوارع وأروقة حي وسط المدينة و الشارع الجديد و حول مسجد الشيخ سعد و حول ميدان الصهاريج بحي وسط المدينة وأيضًا، تم نظافة طريق مصر أسوان الزراعي و من امام مدرسه الزراعه و كليه الاداب بشلبي ومن إما التجمعات السكانية بشاهين والمنصورة بحي غرب المدينة وأيضًا، تم رفع جميع المخلفات البيئية من نقاط التجمع بعزبة عمر اغا وعزبة الهيما بتله ونقاط التجمع بتله ومن نقاط التجمع بالقري التابعة لها وتم كنس الطرق والأرصفة بالطريق الدائري الموازي لمطار المنيا وتم نقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري ومنعا لانتشار الأمراض.

أكد رئيس مركز ومدينة المنيا انه وجه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بعمل ورديات منتظمة لعمال النظافة والتجميل بالقري و الأحياء والاهتمام برفع التراكمات والمخلفات والاشغالات و الباعة الجائلين حتى لا تعوق حركة المواطنين.

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا
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المنيا إزالة حالتي تعدي بقرية دمشير رفع 72 طن مخلفات حملات مكثفة بأحياء وقري مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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