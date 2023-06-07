الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مجسمات للكعبة.."إسراء" تصمم أشكالاً لعيد الأضحى من إعادة التدوير

مجسمات لعيد الاضحى
مجسمات لعيد الاضحى

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى الذي بمجرد اقترابه تبدأ حالة من الروحانيات لما يرتبط به العيد من عبادات وأضاحي وإتمام إحدى أركان الإسلام وهي فريضة الحج منها قررت إسراء أن تحتفل بقدوم عيد الأضحى على طريقتها الخاصة من خلال تنفيذ بعض المجسمات والتصميمات تلائم الاحتفال بتلك المناسبة.

إسراء أنور، خريجة كلية تربية فنية مصممة ديكورات أطفال ومجسمات، تهوى الرسم منذ الصغر من خلال تقليد الرسوم الكرتونية علي الورق بدأت في موهبتها من خلال الرسم علي الفخار والزجاج والحوائط  بخامات متعددة، منها الألوان الزيتية والجواش والباستل والقماش بانواعة المختلفة، وحديثا مع ظهور خامة الفوم استقرت على استخدامها في تصميمتها وذلك لسهولة استخدامها وألوانها الجذابة.

بدأت إسراء بتصميم مجسمات على الحوائط للشخصيات الكرتونية داخل الحضانات والمدارس وتوسعت في هذا المجال منذ 15 عاما علاوة على عمل دورات تدريبية للأطفال والكبار، مشيرة إلى أن والدها صاحب الفصل عليها وهو مكتشف موهبتها في الأساس.

مؤخرًا تميزت إسراء بفن المجسمات كبيرة الحجم والصغيرة واشتهرت بمجسمات لعيد الام وسانت كلوز وبسنت ودياسطى وبوجى وطمطم وفطوطة وعم شكشك في رمضان وغيرها من الشخصيات المتربطة بمناسبات للمصريين والتي من ضمنها عيد الأضحى المبارك، وتصمم جميعا من إعادة التدوير.

وقررت إسراء الاحتفال بعيد الأضحى أن تقوم بعمل عدد من المجسمات منها شخصية بوحة كونها أكثر الشخصيات المرتبطة بالعيد، بجانب تنفيذ تصميم للكعبة لكي يتعرف الأطفال والكبار على أركان الإسلام، وفي كل عام تكون إسراء حريصة على عمل نموذج  للكعبة المشرفة بطريقة مختلفة باستخدم الخشب اوغ الكرتون في صنع هذا المجسم بجانب بعض تصميمات الخاصة بأشكال الأضاحي.

واستكملت إسراء حديثها بأن المجسمات تستغرق من ٣ أيام لأسبوع لتنفيذها، وتستخدم فيها خامة القماش والفوم وقماش الجوخ والچينز والتل والستان بالإضافة إلى الكرتون والخشب بجانب تفاصيل الرسم.

واختتمت حديثها بأنها لم تكتفي بعمل مجسمات لعيد الاضحى المبارك بل أنها قامت بتنفيذ فكرة لاكسسوارات العيد للأطفال علي أشكال متنوعة لخروف العيد واستخدمت القماش بانواعة لتنفيذها.

received_830172911957030
received_830172911957030
received_276536348091761
received_276536348091761
received_1481762045717698
received_1481762045717698
received_1249263799062019
received_1249263799062019
received_924749298796278
received_924749298796278
received_1461537581082077
received_1461537581082077
received_562132672787886
received_562132672787886
received_574419511437387
received_574419511437387
مجسمات الأضاحي كعبة عيد الأضحى إعادة التدوير إسراء أنور تربية فنية ديكورات أطفال ومجسمات

الأكثر قراءة

التحقيق مع طالب أدى امتحان الإحصاء بدلاً من صديقه فى الجيزة

والدة ضحية مشاجرة الأصدقاء بالمرج: "اطمّن عليا قبل ما يموت"

محافظ المنيا يؤكد ضرورة تضافر الجهود للتصدى للتعديات

رئيس مياه الفيوم يتابع مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

إيقاف لاعب المصرى وتغريمه 100 ألف جنيه

الثانى مكرر على "إعدادية الغربية": "بشجع الأهلى وصلاة الفجر مفتاح تفوقى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس