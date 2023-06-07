الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتى بلجراد يقيم مأدبة غداء رسمية تكريمًا لمفتى الجمهورية

الشيخ مصطفى سباهيتش
الشيخ مصطفى سباهيتش

أقام الشيخ مصطفى سباهيتش، مفتي بلجراد، مأدبةَ غداء رسمية؛ تكريمًا للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، واحتفاءً بزيارته الرسمية لجمهورية صربيا.

وأكَّد مفتي بلجراد، احتفاء دولة صربيا بمفتي الجمهورية، وهو ما يؤكِّد عمق العلاقات بين البلدين، مضيفًا أن هذه الزيارة تفتح صفحة جديدة من العلاقات الدينية بين البلدين.

وأضاف مفتي بلجراد، أن نظيره المصري هو مثال للوسطية والاعتدال، وما يقوم به من مجهودات كبيرة في نشر صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك التواصل مع المسلمين في مختلف دول العالم هو أمر محل تقدير كونه يمثل المنهج الأزهري الوسطي الذي نحن في أشد الحاجة إليه حاليًّا.

كما وجَّه مفتي الجمهورية الشكرَ من جانبه إلى سماحة مفتي بلجراد على هذا الاحتفاء، مؤكدًا أن مدَّ جسور التواصل والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية أصبح ضرورة ملحَّة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.

وأبدى  المفتي استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كل أشكال الدعم والتعاون العلمي والشرعي لمسلمي صربيا، وكذلك عقد الدورات التدريبية لأئمة صربيا على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، بما يحقق مصلحة البلدين.

شوقي علام مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم المنهج الأزهري

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