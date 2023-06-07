الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بدء الندوة الشهرية لمجلة الأزهر حول "الرؤية الشرعية والقانونية للتطوير العقاري"

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

انطلقت قبل قليل، أعمال الندوة الشهرية لمجلة الأزهر، والتي تنظمها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، بمركز الأزهر للمؤتمرات، تحت عنوان «نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعية وقانونية»، بقاعة الفسطاط بمركز الأزهر للمؤتمرات، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري.

وتناقش ندوة "مجلة الأزهر"، مفهوم التطوير العقاري وضوابطه في الفقه الإسلامي ، والأطر التنظيمية لنشاط التطوير العقاري في القانون، وأثر عوائد التطوير العقاري على الاقتصاد الوطني في إطار "رؤية مصر ٢٠٣٠"، بالإضافة إلى تمويل التطوير العقاري في البنوك المصرية وضوابطه.

وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهم قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.

مجلة الأزهر رؤية مصر ٢٠٣٠

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