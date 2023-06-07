الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: 200 ألف سودانى نزحوا إلى مصر خلال الأسابيع الأخيرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن اعتزازه وتقديره باعتباره أول رئيس مصري يزور أنجولا.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأنجولي، اليوم الأربعاء، إن مصر لديها خبرة كبيرة في مجالات عدة، كما أنها تفتح مسارًا للتعاون في تبادل الخبرات والأمن والسياحة ومكافحة الإرهاب مع الأشقاء الأفارقة.

وأضاف أن مصر مستعدة للتعاون مع الأشقاء الأفارقة من خلال المستثمرين المصريين، مشددًا على أهمية بذل أكبر جهد ممكن من أجل استقرار الدول الإفريقية.

وتابع: "تحدثت أيضًا مع الرئيس الأنجولي عن الوضع في السودان وضرورة وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات لإنهاء هذا الصراع" مشيرًا إلى أنه خلال الأسابيع الماضية نزح حوالي 200 ألف سوداني إلى الحدود المصرية، مشيرًا إلى أن الصراع في السودان أثر على مصر بشكل كبير.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة استعادة الأمن والسلام في القارة الإفريقية، والعمل معا من أجل إنهاء الصراعات.

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