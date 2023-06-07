جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة بالمنصورة

يواصل ضباط مباحث الدقهلية جهودهم لكشف هوية سيدة تم العثور عليها غارقة في مياه النيل بمدينة المنصورة، في ظروف غامضة.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من الأهالي، بالعثور على جثمان سيدة غارقة في مياه النيل بالمنصورة.

وانتقل على الفور، ضباط المباحث ورجال الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبيّن أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من عمرها، ولا يوجد معها أي أوراق إثبات شخصية، ولم يُستدل على هويتها حتى الآن.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بسرعة كشف هوية السيدة وظروف وفاتها.