التعاون الاقتصادى ومحاربة الإرهاب يتصدر أجندة زيارة السيسى لأنجولا وزامبيا وموزمبيق

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أمس جولة إفريقية تشمل زيارة ثلاث دول في جنوب القارة السمراء وهي أنجولا، زامبيا وموزمبيق، كما يشارك غدًا في أعمال القمة الـ 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا" في لوساكا.

ومن المقرر أن يجري الرئيس السيسي لقاءات مع زعماء تلك الدول لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول، وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الإفريقية.

أجندة الرئيس السيسي في أنجولا

أجرى الرئيس السيسي اليوم مباحثات ثنائية مع نظيره الأنجولي ركزت على آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية.

كما بحث الرئيس السيسي مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

أجندة الرئيس السيسي في زامبيا

من المقرر أن يقوم الرئيس السيسي خلال زيارته لزامبيا بحضور أعمال قمة الكوميسا الثانية والعشرين في العاصمة الزامبية "لوساكا" التي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

ومن المخطط أيضًا أن يكون ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، ملفًا حاضرًا في سياسية مصر الخارجية، سواءً على المستوى العربي أو الإفريقي وأيضًا الأمريكي والأوروبي، لأهميته وخطر هذا الملف الذي يشكل حرمان مصر ودول المصب من المياه.

أجندة الرئيس في موزمبيق

سيجري الرئيس السيسي مباحثات في موزمبيق، أبرزها التركيز على المسائل الأمنية والتصدي لمخاطر الإرهاب، باعتبار مصر لديها تجربة مهمة في هذا المجال، وخاصة أن موزمبيق تعاني من انتشار الإرهاب والعمليات الإرهابية.

كما يبحث الرئيس خلال الزيارة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

وتسعى مصر من خلال زيارة الرئيس السيسي لموزمبيق لتوضيح موقفها من استمرار أزمة سد النهضة لمحيطها الإفريقي وتبيان مدى خطورة هذا السد على دول المصب.