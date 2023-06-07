الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات والكنترولات بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، عددًا من لجان الامتحانات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة في مختلف الفرق الدراسية والشعب العلمية، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان على سير العمل بها خلال أسبوعها الأول.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بالاطمئنان على تهيئة المناخ المناسب للطالبات، واطلع فضيلته على أسئلة الامتحان، وتحدث مع الطالبات حولها.

وأشاد رئيس الجامعة بالانضباط داخل اللجان، ووجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطالبات على مدار اليوم، بجانب ذلك تم التأكيد من وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان بالتنسيق مع الإدارة الطبية لفرع البنات.

وكما تفقد رئيس الجامعة جميع الكنترولات بالكلية؛ للوقوف على انتظام العمل بها وتحدث مع القائمين عليها، جاء ذلك بحضور الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسعاد بكر، أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات.

جامعة الأزهر لجان الامتحانات والكنترولات كلية الدراسات الإسلامية للبنات الأزهر أعمال الامتحانات

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