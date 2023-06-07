المشدد لمتهمين بحيازة المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء، المتهم "ا.ى" عامل و"ع.ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بداية أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة المركز وترويجه على المتعاطين وراغبى الشراء من الشباب وأصحاب الكيف على نشاط واسع وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.