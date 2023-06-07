الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر هجرس يكشف لـ"الدستور" شخصيته في "شوجر دادي"

تامر هجرس فى شوجر
تامر هجرس فى شوجر دادي

أعرب الفنان تامر هجرس، عن سعادته البالغة بمشاركته في أحداث فيلم "شوجر دادي"، الذي يتصدر حاليًا إيرادات شباك التذاكر، مؤكدًا أنه يتابع ردود فعل الجمهور منذ انطلاق العرض الأول للفيلم يوم 24 مايو، وحتى الآن قائلًا: "الحمد لله، ردود الأفعال إيجابية للغاية في عيون الجمهور" ويوميًا أتلقى رسائل من المحبين والمقربين للتهنئة على أحداث الفيلم. 

تامر هجرس: قصة الفيلم جعلتني أوافق دون تردد.. وتجمعني كيميا خاصة بالمخرج محمود كريم 

وبسؤاله عن كيفية مشاركته وتفاصيل شخصيته في أحداث الفيلم قال “هجرس”: رشحني للدور المخرج المحترف محمود كريم، الذي أتشرف بالتعاون معه للمرة الثالثة بعد فيلم “أخي فوق الشجرة” مع النجم رامز جلال، ومن قبله مسلسل “مكان في القصر” الذى تم إنتاجه عام 2014 ووقتها كان هو المخرج المنفذ للمسلسل بقيادة المخرج عادل أديب وكان بالمناسبة من أقرب الأعمال إلى قلبي، وأشعر دائمًا أن بيننا كيميا رهيبة في العمل “محمود كريم” لديه طاقة وخبرة كبيرة تسهم في نجاح أي عمل فني يقوم بقيادة إخراجه.

وأضاف: انجذبت كثيرًا للعمل ووافقت دون تردد، فور قراءة قصة فيلم “شوجر دادي” التي كتبها المؤلف لؤي السيد، بحرفية شديدة وجمع بين جيلين مختلفين ورصد مشاكل حياتية واجتماعية واقعية للغاية، بطريقة بسيطة وكوميدية، وهو ما يبحث عنه الجمهور فى الوقت الحالي.

وعن تفاصيل شخصيته في الفيلم قال “هجرس”: أجسد خلال الفيلم شخصية “زياد” وهي شخصية محورية ومختلفة وجديدة علي تمامًا، “زياد” رجل أعمال يمتلك بوتيك هوتيل "فندق صغير" في سويسرا، وفي فترة إجازتي أذهب إلى سهل حشيش لأخذ فترة من الراحة للاستمتاع بالجو والهدوء، وخلال رحلتي اتعرف على عائلة بيومي فؤاد وليلى علوي في الذي أفخر بالتعاون الأول معهم، وأحاول خلال الأحداث أن أحل لهم المشاكل التى تحول بينهم خاصة أن الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

تفاصيل وأبطال فيلم "شوجر دادي"

يناقش فيلم "شوجر دادي" فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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