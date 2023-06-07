الرئيس فى إفريقيا.. السيسى يعيد إحياء وجود مصر فى القارة السمراء

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية على تكثيف التواصل مع القارة السمراء وتوطيد العلاقات التاريخية بين مصر وإفريقيا، وآخرها جولته منذ أمس لدول جنوب إفريقيا وتشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق.

وأجرى الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة عام 2014 عدة زيارات رسمية للعديد من الدول الإفريقية مثل السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، والجزائر، وتشاد، وكوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، والجابون، وزامبيا، وأنجولا، وجنوب إفريقيا.

كما حرص الرئيس السيسى على المشاركة فى العديد من القمم الإفريقية، والتى بدأها بحضور قمة مالابو، قمة إفريقيا- الاتحاد الأوروبي ببروكسل فى أبريل 2014، وقمة إفريقيا- الولايات المتحدة بواشنطن فى أغسطس 2014، وقمة ألمانيا- إفريقيا عام 2017 و2018 و2019، والقمة اليابانية الإفريقية 2019، والقمة الروسية الإفريقية عام 2019، وغيرها من قمم مشتركة مع القارة الإفريقية.

سبتمبر 2016.. ترأست مصر قمة السلم والأمن الإفريقى

في 20 سبتمبر 2016، ترأس الرئيس السيسي قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، التي ناقشت تطورات الوضع في جنوب السودان، مؤكدًا خلالها أهمية التوصل إلى آلية فعالة لمساعدة كل الأطراف.

أغسطس 2017 زيارة السيسي تنزانيا

زار الرئيس السيسي في أغسطس عام 2017 تنزانيا في بداية جولة إفريقية استغرقت آنذاك 4 أيام، شملت كلًا من رواندا، والجابون، وتشاد.

وعقد السيسي، خلال تلك الجولة، جلسات مباحثات ثنائية مع زعماء ومسئولي تلك الدول، بهدف بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكيفية التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، فضلًا عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة.

أبريل 2019.. جولة السيسى لغرب إفريقيا

في أبريل عام 2019، أجري الرئيس السيسي زيارة إلى دولة غينيا، بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على استمرار التعاون في مختلف المجالات.

كما شملت جولة الرئيس السيسي آنذاك زيارة كل من كوت ديفوار والسنغال.

وجاءت زيارة السيسي إلى غرب إفريقيا في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات.

نوفمبر 2020.. زيارة الرئيس السيسي جنوب السودان

فى نوفمبر 2020 قام الرئيس السيسي بزيارة تاريخية إلى جنوب السودان، وكانت تعد الأولى من نوعها، حيث كان في استقباله الرئيس سلفا كير بمطار جوبا الدولي.

وحرصت القاهرة على دعم جنوب السودان من خلال تفعيل عدة مشروعات تنموية، من بينها مشروع إنشاء المزرعة النموذجية بولاية غرب بحر الغزال، وإنشاء عدد من سدود حصاد مياه الأمطار.