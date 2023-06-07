الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"سياسة الطاقة العالمية" يناقش توجه الحكومات لـ"السياسة الصناعية الخضراء"

الطاقة العالمية
الطاقة العالمية

يستضيف مركز سياسة الطاقة العالمية، جلسة استماع لجيسون فورمان، أستاذ ممارسة السياسة الاقتصادية في جامعة هارفارد، حول توجه الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى "السياسة الصناعية" في سعيها لاتخاذ إجراءات مناخية أقوى مثل قانون خفض التضخم، وذلك يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

وأوضح مركز سياسة الطاقة العالمية أن الهدف من جلسة الاستماع هو بحث امكانية أن تحقق التدابير الاقتصادية المستهدفة بناء صناعات الطاقة النظيفة المحلية وزيادة الأمن والمرونة، موضحًا أنه هناك مخاطر لهذا النهج، بما في ذلك ارتفاع التكاليف والتوترات التجارية. في السنوات المقبلة، سيواجه صانعو السياسات صعوبة في الموازنة حيث يعملون على توسيع توافر الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة مع تعزيز اقتصاداتهم المحلية.

ويطرح مركز سياسة الطاقة العالمية سؤال حول ماذا يعني التحول نحو السياسة الصناعية الخضراء لانتقال الطاقة؟، وكيف تجلى هذا التحول في نهج إدارة بايدن للعمل المناخي؟، وما هي السياسات المناخية الجديدة التي قد تلوح في الأفق؟.

كما أشار مركز سياسة الطاقة العالمية إلى أن جلسة الاستماع هذا الأسبوع سوف تضم كل من جيسون بوردوف مع جيسون فورمان حول صعود السياسة الصناعية الخضراء، والتوقعات لقانون خفض التضخم، وكيف يفكر الاقتصاديون بشأن تغير المناخ.

ويعد جيسون فورمان هو أستاذ ممارسة السياسة الاقتصادية في جامعة هارفارد، وهو زميل سابق لجيسون بوردوف في وظيفتين مختلفتين، في البيت الأبيض في عهد أوباما وفي مشروع هاميلتون في معهد بروكينجز، قبل تعيينه في جامعة هارفارد، عمل فورمان كمستشار اقتصادي رئيسي للرئيس أوباما، بما في ذلك منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، لعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ مبادرات السياسة الاقتصادية الرئيسية لإدارة أوباما، بما في ذلك قانون التعافي وإعادة الاستثمار الأمريكي وقانون الرعاية بأسعار معقولة.

استماع التدابير الاقتصادية الصناعية السياسة الإقتصادية الطاقة العالمي العالمية خفض التضخم مركز سياسة الطاقة العالمية

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