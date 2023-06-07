رضيع يخطف الأضواء من كيت ميدلتون خلال زيارتها مركز دعم للأطفال

استطاع طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا أن يسرق الضوء من كيت ميدلتون بعد زيارتها لمركز خاص بالأطفال، حيث أعطته أميرة ويلز سلة من الألعاب.

التقت كيت ميدلتون بإميليا بومان التي شرعت في اللعب بالعناصر التي منحتها لها كيت ميدلتون إلى جانب والدتها كريستينا إيجازوفا في زيارة إلى Windsor Family Hub أمس.

بعد أن صعدت بفضول إلى طاولة القهوة لفتت إميليا أنظار الأميرة التي ابتسمت وسلمت لها السلة القريبة.

تجاهلت الأميرو العرض في البداية قبل غمس الطفلة يدها في السلة وإخراج العديد من الألعاب والتي سرعان ما حظيت باهتمامها الكامل.

التقت كيت بمجموعتين من الآباء مع أطفالهم الصغار أثناء زيارتها للمركز ، بما في ذلك بعض المشاركين في جلسة تدليك للأطفال.

التقت كل من كيران وكارل رودولف وكلاهما 31 عامًا من داتشيت بيركشاير وكانت الجلسة مع ابنتهما رايا البالغة من العمر أربعة أشهر.

لم يتم إخبار الوالدين بأن كيت كانت تزور المركز إلا قبل نصف ساعة من وصولها لكن السيد رودولف الذي شارك الأميرة نكتة كان لديه حدس بأن العائلة المالكة ستظهر، وسرعان ماأعد نفسه وفتاته للقاء المنتظر.

يقدم Windsor Family Hub الذي تديره منظمة غير ربحية Achieving for Children ، خدمات للأطفال في جميع أنحاء وندسور ومايدنهيد والمناطق المحيطة بها منذ عام 2021.

وتهتم الأميرة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطفولة المبكرة، وقد أطلقت سابقًا حملة Shaping Us مع مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة في يناير 2023 لتسليط الضوء على أهمية دعم الأطفال الصغار ومن يعتنون بهم.

من ناحية أخرى من العائلة المالكة كان الأمير هاري أيضًا يتصدر عناوين الأخبار اليوم، حيث قال دوق ساسكس إن سلوك بيرس مورغان وصحفيين آخرين يُزعم أن الرسائل الخاصة لوالدته الأميرة ديانا تجعله مريضًا جسديًا حسبما يُزعم.

في شهادته المكتوبة المتفجرة أثناء محاكمته في المحكمة العليا دخل أيضًا في السياسة بالقول إنه يعتقد أن الحكومة البريطانية في الحضيض.

أصبح دوق ساسكس أول ملك بريطاني منذ 130 عامًا يدلي بشهادته أمام المحكمة بمثوله في لندن لمحاكمة مجموعة صحيفة ميرور.